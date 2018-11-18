Temel Reis Milli Görüş belediyeciliğini tanıttı: Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir düğün salonunda gerçekleştirilen Saadet Partisi Zeytinburnu İlçesi 2. Olağanüstü Kongresi'ndeki konuşmasında, ülkede sıkıntılar olduğunu savundu.

Görevlerinin, problemleri önceden görüp halkı uyarmak ve bunların çözüm önerilerini sunmak olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Eğer birileri dünyevi korkulardan dolayı gerçekleri dillendirmekten imtina ediyorsa o memlekette huzur olmaz. Eğer bu ülkeyi yönetenler, bu millete hizmet edeceklerine kendi çevrelerindekilerin ihyası için çaba sarf ediyorlarsa o memlekette ekonomik yönde istikrar ve adalet de olmaz. İster adalet, ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık ve isterse bugün adım adım gittiğimiz mahalli idari seçimleri olsun hepsi halkın menfaati ve onların problemleri gözetilerek yapılır. Eğer bunlar yapılırsa memlekete barış ve huzur gelir." diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da güzel hizmetler yapıldı'

Geçmişte "Siyaset üç kağıtçıların işidir" sözünün sık sık tekrarlandığını, bunun son zamanlarda yeniden dillendirildiğini aktaran Mollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, bu üç kağıtçılığa hiç düşmedik. Başımıza sıkıntı geleceğini bildiğimiz zaman bile gerçekleri söyledik. Bundan dolayı, siyaseti doğrudan doğruya millete hizmet vesilesi olarak gördük. Özellikle belediyecilik için söylüyorum. Herkes, 'Milli Görüş Belediyeciliğini' sık sık dile getiriyor. Bugünkü Cumhurbaşkanımız da İstanbul'un belediye başkanlığını kazandıktan sonra, o dönemde hakikaten güzel hizmetler yapıldı. Şu anda yaklaşmakta olan mahalli idareler seçimlerine hazırlanırken gözetmemiz icap eden birtakım hususlar var. Biz, bu seçimlerde iddialı olacağız. Bu seçimleri kazanabilmemiz için gücümüzün yettiği kadar seçilme ihtimali yüksek olan adaylar bulacağız. Adaylarımızda bulunması gereken vasıfları da çok açık şekilde söyledik. Adaylarımız adil olacak. Adaylarımız, kendisine oy verenin de vermeyenin de derdiyle dertlenecek. Kapılarını herkese açık tutacak. Kendilerine emanet edilen mala, mülke, paraya kesinlikle yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak. Ne yolsuzluğa bulaşacak ne rüşvete başvuracak ne de israfa imkan verecek."

'İsrafa ve hizmete yönelik yatırımları durduracağız'

Karamollaoğlu, milletin kendilerine güvenip oy verip göreve getirmesi halinde hizmete yönelik yatırımların tamamını durduracaklarını dile getirerek, "Daha önce 'Eğer milletimiz, bize görev verilirse israfa veya hizmete dönük bütün yatırımları durduracağız. O paraları üretime tahsis edeceğiz' dediğimizde bizimle alay ettiler. 'Şunlara bak!. Kıskanıyorlar. Köprüleri, tünelleri, havaalanlarını, hastaneleri, hızlı trenleri durduracaklarmış' dediler. 'Evet durduracağız' dedik. Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı da 'Durduracağız' dedi. Biz de 'Demek ki, sözlerimiz etki etti' diye sevindik. Ama bir baktık ki, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul Projesi yürüyor. Bunlardan vazgeçilmemiş. Yahu Kanal İstanbul, israfın daniskası. Ranta dayalı bir yatırım. Kanal İstanbul Projesi'nin fizibilitesi var mı? Bunun açıklanmasını istiyorum. Çanakkale Boğazı'nda köprü yapılması için insanın deli olması lazım. Hangi araç geçecek?" ifadelerini kullandı.

Belediyeleri kazanmaları halinde İstanbul'daki ulaşım sorunu dahil olmak üzere birçok problemi çözeceklerini iddia eden Karamollaoğlu, bu kente yönelik göçün durması için yatırımları Anadolu'ya kandıracaklarını belirtti.

Karamollaoğlu, Saadet Partili Belediye Başkanları'nın adil olacağını, arsa peşinde koşmayacağını, halkın sağlığı ve rahatı için projeler üreteceklerini anlatarak, "Ulaşımı rayına oturtmak için birtakım projeler gerçekleştirecek. Türkiye, bütünüyle kalkınırsa, İstanbul'a gelenler memleketlerine geri dönecek. İstanbul'un problemlerini çözmek istiyorsak, Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Yatırımları Anadolu'ya kaydıracağız." dedi.

'En az yüzde 30 seviyesinde aday gösterilmesini bekliyorum'

Partisinde görev yapacak kadın sayısının artmasını arzu ettiklerinin altını çizen Mollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teşkilatımızın gösterdiği gayretin azlığından mı, çokluğundan mı, hanım kardeşlerimizin biraz yavaşlığından mı bilmem. Ama bu salonun yarısının hanım kardeşlerimiz tarafından doldurulmuş olmasını beklerdim. Niye? Çünkü, nüfusun yarısı hanım. Hanımlar, Türkiye'nin, kalkınmasına, gelişmesine, problemlerin çözülmesine erkekler kadar katkı sunmak mecburiyetindeler. Onların işi bizimkinden zor. Birincisi evleriyle bir de gelip bu davayla ilgileniyorlar. Bazı toplantılarda hanım kardeşlerimizi çocuklarıyla gördüğüm zaman içim 'cız' ediyor. Çünkü bu kadar fedakarlığı herkes yapamaz. Onun için bizlerin hanım kardeşlerimize daha fazla destek vermeleri lazım. Kardeşlerime sürekli söylüyorum. Belediye meclis üyeleri için ne yapıp, edip en az yüzde 30 seviyesinde hanım kardeşimizin aday gösterilmesini bekliyorum. Öyle 'başkan kırılmasın' diye son sıraları onlara vermek için değil, en ön sıralarda görev alacak, gayret gösterecekler. Şu anda hanımlar, siyasetin şekillenmesinde en etkin rolü oynuyorlar. Ancak bizim onlara gereken ilgili göstermediğimiz kanaati var bende. Hanım kardeşlerimizin bizim çalışmalarımızda görev almalarını elzem görüyorum."