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"Temel liselerin yüzde 60'ı dönüşümünü tamamladı"

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız: - "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler" - "TBMM'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek" - "Bu düzenleme sadece öğrenci teşviği için geçerli olacak. Dönüşüm sürecinden dolayı devlet arsa tahsisi yapmış ama okul dönüşümünü tamamlayamamışsa arsadan doğan hakkı iade etmek zorunda" - "Düzenlemeyle, zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
"Temel liselerin yüzde 60'ı dönüşümünü tamamladı"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler." dedi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te yapılan yasal düzenleme kapsamında temel liselere fiziki altyapılarını tamamlayarak özel okula dönüşmeleri için verilen 4 yıllık sürenin sona erdiğini anımsattı.

Dönüşeceği okul tipine göre taahhütte bulunan ancak dönüşüm sürecini tamamlayamayan temel liselerin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla kapanacağına dikkati çekti çeken Yıldız, bu liselere öğrencileri için ödenen eğitim öğretim desteğinin geri alınmasına yönelik düzenleme bulunduğunu hatırlattı.

Bu konuda oluşabilecek mağduriyetleri engellemek için yapılan yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"TBMM'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na istisna bir hüküm olarak 'öğrenci teşvikleri hariç' ifadesini ekledik. Bu düzenlemeyle, çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek. Düzenlemeyle, zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor."

- "Yüzde 60'ı özel okula dönüşerek hizmet verecek"

Özel okul teşviğinin özünde okul değil öğrenci bulunduğunu anlatan Yıldız, "Bu düzenleme, sadece öğrenci teşviği için geçerli olacak. Dönüşüm sürecinden dolayı devlet arsa tahsisi yapmış ama okul dönüşümünü tamamlayamamışsa okul arsadan doğan hakkı iade etmek zorunda. Bundan vazgeçmiyoruz." bilgisini verdi.

Yıldız, "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Yani bir taraftan var olan temel lise kapanacak diğer taraftan da yeni kurum açılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
  1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
  2. dönüşüm
  3. meb
  4. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız
  5. temel liselerin kapanması

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