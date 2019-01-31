Temel liseler ne olacak son dakika 2019 | Temel liseler ne zaman kapanıyor

Temel liselerdeki öğrenciler ne olacak? Dersanelerin kapatılmasıyla birlikte yerine açılan Temel liseler, MEB’in Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre etüt merkezleri ve dershanelerin, özel okullara dönüştürülmesi programı kapsamında 2015 yılında geçici olarak kurulan özel ortaöğretim kurumlarıdır. Temel liselerde yaklaşık 6 milyon öğrenci eğitim görmekte. MEB Bakanı Ziya Selçuk Temel liselerin kapatılmasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Temel liseler kapatılacak mı? Temel liselerdeki öğrenciler ne olacak?

Temel liseler ne zaman kapatılacak? Eğitim sistemindeki son değişiklikler neler? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Bakan Ziya Selçuk'un temel liselerin kapatılmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Buna rağmen neden yapılmıyor, sorularına muhatap oluyoruz. Ne yaptığımızı, niye yaptığımızı, nasıl yapacağımızı samut olarak izlemek zorundayız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin sıkıntı yaşamaması için tedbir alıyoruz. Biz eğitim sisteminin yapısal dinamiklerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü tasarlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı yolda elbette katkılarımız olacak. Ve ne yapabilirsek bu sürecin sancısız şekilde gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz."

Temel liselerdeki öğrenciler ne olacak?

2019’da kapanacak bu okulların öğrencileri aynı koşullarla devam edecek. Bakanlık yetkilileri, temel liselerin dönüşüm sırasındaki taahhütlerine uyacağını ve büyük bölümünün Anadolu lisesi olacağını söylüyor. Bu nedenle öğrencilerin aynı koşullarla bu liselere devam edeceğini belirtiyorlar. Ücretleri diğer okullara göre düşük olan bu okulun öğrencileri yine aynı ücretle, dönüşen okula devam edebilecek.