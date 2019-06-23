İstanbul seçimi sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu.23 Haziran 2019 Pazar 20:53
Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır" dedi.
Karamollaoğlu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır.
Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."
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