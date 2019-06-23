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İstanbul seçimi sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 20:53
İstanbul seçimi sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır" dedi.

Karamollaoğlu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır.

Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:53
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. Twitter

YORUM YAZ

  • Rustem Rustem 34 dk önce
    Hakaret eden ..lara kapak olsun
  • SulatanSulatan35 dk önce
    Burdan hakaret edenlere misliyle iade ediyoruz birgün hepimiz saadete geleceksiniz
  • UygarUygar35 dk önce
    Temel beyin partisine tabela partisi kaç oyluk parti diyenlere güzel bir ders olmuştur
  • TemelTemel36 dk önce
    Beton ekrem akite ve yalanlarına betondan kapak yapmıştır. Kapak meraklıları
  • HaticeHatice37 dk önce
    Yani 3 senede bir darbe olmus bu ulkede simdi 2019 dayiz bu seferde yerel secimde darbe yaptilar ve sunu kimse unutmasin kesinlikle sandiklarda 4 e karsi ak parti 1 kisiyle mucadele etti ve yine kesinlikle yine mukerrer oy kullandilar ve secimi oyle bir hale getirdilerki bir daha ak partinin itiraz hakki kalmiyacak sekilde buyuk oynadilar ben bu fikrimden asla vazgecmiyorum gun gelecek bu oyunu nasil yaptiklarini kendileri anlatacak dusunuyorum ak partinin kalesi sayilan bir ilcede binali bey yuzde 16 oy almis gozukuyor neyse herseyde bir hayir vardir biz boyle dusunelim ama yinede ben 1990 da cizilen haritanin hayata gecirmek istedikleri bir darbedir uzuldugum konu su 15 temmuzda direnen bu insanlar bunu anlayamadilar beka sorununu anlayamadilar acaba ne zaman anlayacaklar tabi o zaman is isten gecmis olacak ve yazik olacak bu ulkeye
  • HasanHasan40 dk önce
    Kılkuyruk,muradına erdin
  • DermanDerman43 dk önce
    Karamollaoglu milletin iradesi derken onu anladikda sizleri anlayamadik bunlarin iki nedeni,akp den is alamayanlar agirlikda ulkeyi parcalamak isteyenlerin istegi oldu bence bir kavogus kargasa onlenmis oldu don bakalim yalan dunya uyaninca anlarsiniz tatli ruya tekrar yatin uykuya
  • MısaMısa45 dk önce
    Valla millet iradesine saygım varda sana Zerre yok,gerçekten proje olan İmamoğlu değilde senmişsin gibime geliyor.Akit bu adamı manşet yapma size yalvarıyorum bu adam tehlikeli CHP nin ne olduğunu biliyoruz ama bu ne ayak belli değil
  • Turul Turul 47 dk önce
    AKPnin oylarini böldü bu herif.
  • BurdanBurdan48 dk önce
    Temel bey oy verse cennetlik mübarek adam olacaktı öyle mi? Burdan hakaret eden alçaklar oyla cennet oyla vatanseverlik olurmu
  • HaticeHatice50 dk önce
    Ben yine soyleyecegim 1990 da korfez savasinda cizilen harita asla unutulmasin bu harita eninde sonunda hayata gecirilecektir su anda yunanistan bulgaristan suriye irak iran sinirlarinda abd ab askerleri beklemede secimi bekliyorlar imamoglunun kazanmasi onlarin isini kolaylastirdi hep dikkatimi cekmistir tayyip bey yillar once bir one munite dedi gulenden ses cikti sonra filistine gazzeye gitmek istedi israilin usaklari gulenin adamlari 17 25 olayini cikardi tayyip bey imf borclari odedi mayis 2013 de gezi olaylari oldu cok dusuk olan faiz firladi sonra yine dersanelerin kapanmasi ile mamalari kesilecek olan gulen ve israil cunku gulen himmetlerden israile yardim ediyordu sonra 15 temmuz 2016 yi yasadik yani her uc yilda bir vukuat yasamusiz
  • Mesut SarpMesut Sarp52 dk önce
    inşaallah hocam, Allah uzun ömürler versin.
  • SlmSlm52 dk önce
    İ.oğlunun oyunun %4 ü saadetinoyu. Vebali de bu adama aittir.
  • BelcikaliBelcikali52 dk önce
    Utan. Sakali batasica m 16 ingiliz ajani 
  • Halk Halk 54 dk önce
    Yüzde 0 küsur oy almış.İstifa et
  • TurkishTurkish54 dk önce
    Patates soğanı bahane edip insanları soguttunuz hdp oyuyla destekleyip başardınız. Sakallisin ama kimlere destek verdiğini çok iyi biliyoruz yazıklar olsun!
  • Beyza ilkanBeyza ilkan55 dk önce
    Pislik bu tablo da senin de payın var.
  • AbdullahAbdullah58 dk önce
    Bu adamin yüzünden bu gidisle akitideBiraktiracaksiniz dünyada görmek istemediyim kisilerden biri?
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 58 dk önce
    Sen bi sus Ingiliz Uşağı...
  • Oktay karakaşOktay karakaş1 sa önce
    Kardeşlik deme bari.ihanet eden den ne kardeş olur nede vatana bir fayda getirir.nacizane fikrim yüzüne bile tükürük kanımca haramdır herhalde.yaziklar olsun size...
  • KahramanKahraman1 sa önce
    Karamollaoğlu seni cehennem bekliyor senin içinbaşka dışın başka .Şarapcılara verdiğin desteği Allah senden soracak.Allah seni bildiğigibi yapsın
  • YÜKSEL kılıçYÜKSEL kılıç1 sa önce
    sana ve senin ..rine saygı duymuyoruz
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    İngiliz'i, Yunan'ı, Yahudi'yi sevindirdin ! Şimdi git gönül huzuru ile ( !!! ) namazını kıl, olur mu ?!!!
  • sinan xsinan x1 sa önce
    her şey kötü oldu.Allah beterinden korusun.
  • avbavb1 sa önce
    karacahil seni karacahil islam düşmanlarıyla birlikte sevinin.iskam düşmanları cehenneme gidince sende sevdiklerinle beraber olacaksın.
  • Adıyaman Adıyaman 1 sa önce
    Alkah seni Ekrem ve Kemal ilke sorguya çeker inşallah münafık
  • IsmailIsmail1 sa önce
    Kına yak karamolla
  • güncegünce1 sa önce
    yazıklar olsun ingiliz uşağı, damadı
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Sakalına ....m , eskiyi özlemişe benziyorsunuz , yakında başörtüsünle Devlet dairelerine , okullara giremeyinde ozaman göreyim ben sizi nankör sahte müslümanlar .
  • VatanadaşVatanadaş1 sa önce
    Utanmaz hala konuşuyor
  • Hakan temurHakan temur1 sa önce
    Allah senin belanı versin
  • Hesap var sakallim hesap gūnūHesap var sakallim hesap gūnū1 sa önce
    Bayraminiz olsun.
  • köylüköylü1 sa önce
    şuda kendini adam sanıyoya ona yanarım

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