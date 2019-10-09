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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Hükümetin aldığı kararları...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı destekleriz" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:26
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Hükümetin aldığı kararları...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalada bulundu.

"Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı..."

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karara değinen Karamollaoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, silahlı kuvvetlerimizin yurt dışına gönderilmesi konusunda kendisine daha önceden verilen yetkiyi uzatma kararı aldı. Elbette biz ülkemiz için tehlike arz eden durumlarda bu tip kararları almaya, yeri geldiği zaman askerimizi sevk etmeye de kararlıyız. Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:26
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • SivaslıSivaslı21 dk önce
    Sivas'ın yiğit evladı. Sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN48 dk önce
    YARIN VAZGEÇER..BİZ O NU BİLİRİZ..
  • alpagualpagu58 dk önce
    gözlerimi yaşarttın be temel emmi....vay be....
  • SalihSalih59 dk önce
    1400 YIL ONCESINE DONEMIYIZ DIYEN SAKALLI IHTIYAR DEFOL ARTIK SIYASETTEN..SENIN YUZUNDEN SAADET PARTISINDEN NEFRET EDIYORUZ...

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