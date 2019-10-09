Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Hükümetin aldığı kararları...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalada bulundu.

"Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı..."

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karara değinen Karamollaoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, silahlı kuvvetlerimizin yurt dışına gönderilmesi konusunda kendisine daha önceden verilen yetkiyi uzatma kararı aldı. Elbette biz ülkemiz için tehlike arz eden durumlarda bu tip kararları almaya, yeri geldiği zaman askerimizi sevk etmeye de kararlıyız. Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz." diye konuştu.