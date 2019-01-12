0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, liderlerin tavrının önemli olduğunu belirterek, "Siz eğitimi formel olarak okulda verirsiniz, ama toplumu liderler yönlendirir. Herkes lidere bakarak kendisine çeki düzen verir. Bizim toplumda liderler 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:40
Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, liderlerin tavrının önemli olduğunu ve liderlere bakarak herkesin topluma çeki düzen verdiğini söyledi.

Kırşehir'e özel bir otelde 'Çare Var' konferansında konuşan Karamollaoğlu, "Güçlü olmayan ülkeler uluslararası siyasette etkili olamazlar. Mümkün değil, biz şunları yaptık bunları yaptık. Kimle yaptın? Hasımlarından aldığın silahlarla, vermezse ne olacak iş yapamazsın?" dedi.

Ahlaki değerlerin giderek yozlaştığını anlatan Karamollaoğlu, “Maalesef ahlaki değerler yozlaşıyor. Eğitimde biz bunu veremiyoruz. Öbür taraftan eğitim bir keşmekeşe döndü. En fazla bakan değişikliği bu iktidar zamanında Milli Eğitim’de oldu. Milli Eğitimi bu arkadaşlar binadan, akıllı tahtadan ve tabletten ibaret zannettiler. Gelir gelmez ilk yaptıkları iş 'bütün okullara akıllı taht koyacağız. Çocuklara tablet vereceğiz' dediler. Batı ise çocuklarını bu alışkanlardan kurtarabilmek için çaba sarf ediyor şimdi. 15 yaş önünde çocuklarına bu teknolojiyi vermek istemiyorlar. Bizde ilkokula giden çocuğun elinde akılı telefon var.” diye konuştu.

"'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek"

Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Liderlerin tavrı önemlidir. Siz eğitimi formel olarak okulda verirsiniz, ama toplumu liderler yönlendirir. Herkes lidere bakarak kendisine çeki düzen verir. Bizim toplumda liderler 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek? Allah'tan korkun. Bu kadar ağır ifadeleri kullanan siyasetçi kendi memleketine en büyük zararı veriyordur."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:40
  1. Kırşehir
  2. temel karamollaoğlu
  3. saadet partisi

YORUM YAZ

  • KÖKSAL AYGÜNKÖKSAL AYGÜN23 dk önce
    sana ne denmesini istiyorsun sen kendinin ne olduğunu bilmiyor musun safın neredeyse oradasın kimin ne dediği önemli değil yola çıktıkların kiö

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Basketbol: Toplu sonuç
  1. Basketbol: Toplu sonuç
  2. Yanan gecekondudan geriye duvar..
  3. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
  4. Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri..
  5. Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi..
  6. Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları..
  7. Voleybol: Toplu sonuç
  8. TBMM Başkanı Yıldırım'dan..
  9. İzmir'deki sağanak yağış
  10. Halkbank'tan kadroya takviye
  11. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan..
  12. "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel..
  13. Temel Karamollaoğlu'ndan çok..
  14. Mehmetçikten kurtarma operasyonu!
  15. Liverpool Salah ile kazandı
  16. Basketbolda maçın ardından
  17. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden..
  18. Aydın'da babasını bıçaklayan genç..
  19. Çek futbolcu Josef Sural, Alanyaspor'da
  20. CHP'li belediye başkanından asgari..
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

Günün Karikatürü

12 Ocak 2019
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi