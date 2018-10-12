Temel Karamollaoğlu'ndan casus Brunson tepkisi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'li casus Brunson'un serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Gizli tanıklar sudan sudan sebeplerle ifadelerini değiştiriyor ve papaz serbest kalıyorsa yargı bağımsızlığı yok demektir" dedi.12 Ekim 2018 Cuma 21:27
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, casus Brunson'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, ABD'li casus Andrew Brunson hakkında ifade veren gizli tanıklarla ilgili olarak, "Gizli tanıklar sudan sudan sebeplerle ifadelerini değiştiriyor ve papaz serbest kalıyorsa yargı bağımsızlığı yok demektir" ifadesini kullandı.
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