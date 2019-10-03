0553 313 94 23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimize başsağlığı diliyorum

Hatay'da meydana gelen kaza sonucu şehit olan iki askerimizle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 20:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimize başsağlığı diliyorum

Hatay'ın Belen ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 uzman çavuşumuz şehit oldu.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karamollaoğlu'ndan taziye mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki uzman çavuşumuzun şehit olması ve 5 askerimizin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Hatay'ın Belen ilçesinde operasyona giden askerlerimizi taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 20:00
  1. Hatay
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'dan BM'ye çağrı: ABD TIAR'ı kullanabilir
    1. Venezuela'dan BM'ye çağrı: ABD TIAR'ı..
    2. Berat Albayrak'tan o kanala tepki
    3. Türk futbolunu sarsan haber! Hayatını..
    4. Deniz Atalay: Fikret Orman seçimde..
    5. Temel Karamollaoğlu: Milletimize..
    6. Başakşehir Borussia Mönchengladbach..
    7. Beşiktaş Wolverhampton maçı canlı takip
    8. Putin, dünyanın konuştuğu kızı yerden..
    9. İstanbul için korkutan deprem uyarısı!
    10. İBB'den akıl almaz metrobüs çözümü!..
    11. Veliler şikayet etti, FETÖ'nün..
    12. Gölbaşı otogarındaki çalışmalar 24..
    13. Ahmed Bin Abdülaziz kimdir?
    14. Beşiktaş Wolverhampton maçı ilk 11'leri
    15. Başkan Erdoğan skandal paylaşıma..
    16. Başakşehir Borussia Mönchengladbach..
    17. Başkan Erdoğan talimat verdi! Belediye..
    18. Anzer balının faydaları nelerdir?..
    19. Prens Salman kimdir?
    20. Şamil Tayyar'dan zehir zemberek..
    21. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    22. Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir..
    23. EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli..
    24. Anzer Yaylası nerede? Anzer Yaylası'na..
    25. Paris saldırısı sonrası Fransa'dan..
    26. Suriye'de flaş gelişme! ÖSO..
    27. Erken emeklilikte son dakika..
    28. Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
    29. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    30. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor