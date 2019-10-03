Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimize başsağlığı diliyorum Hatay'da meydana gelen kaza sonucu şehit olan iki askerimizle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Hatay'ın Belen ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi. Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 uzman çavuşumuz şehit oldu. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karamollaoğlu'ndan taziye mesajı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki uzman çavuşumuzun şehit olması ve 5 askerimizin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: Hatay'ın Belen ilçesinde operasyona giden askerlerimizi taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

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