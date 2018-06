Saadet lideri Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi?

24 Haziran seçimlerinde yüzde 0,89 oy oranıyla sandıktan çıkan Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi sorusunun cevabı merak ediliyordu. Temel Karamollaoğlu istifaya ilişkin konuştu. Peki Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? İşte detaylar…

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekilleri seçti. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,59’unu alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde istediği sonucu alamayan adaylarının başında Saadet Partisi adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu. Seçim sonuçlarının ardından Temel Karamollaoğlu’nun istifa edipetmeyeceği merak konusuydu. Karamollaoğlu istifa haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada. "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı" diye konuştu. Karamollaoğlu parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine "en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim" dedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

1941 yılında Kahramanmaraş'da doğdu. Aslen Sivas’ın Gürün ilçesindendir. Babası Üzeyir Bey ve annesi Münire Hanım’dır.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı.1959 yılında burslu olarak okuduğu İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bir üniversite olan The Victoria University of Manchester ve The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden 1964 yılında mezun oldu.

Temel Karamollaoğlu, 1965 yılında İngiltere'de okurken tanıştığı bir İngiliz bayan ile evlendi. 5 çocuğu vardır. Eşi Müslüman olup, TC. vatandaşlığına geçmiştir.

Yüksek lisansını da aynı yerde 1967 yılında tamamladı. 1967 yılında Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de Tekstil Sektör Uzmanı olarak görev yaptı. 1975 yılında Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. 1977 ve 12 Eylül 1980 tarihleri arasında 16. dönem TBMM'nde Millî Selamet Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır. 26 Mart 1989 ve 27 mart 1994 yıllarında yapılan yerel seçimlerde 2 defa Refah Partisinden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Refah Partisinden Sivas Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Sivas’da yaşanan Madımak oteli provokasyonunda hedefe konuldu yoğun eleştiri aldı. Ancak hakkında hiç bir dava açılmamıştır.

1995 yılında yapılan Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili oldu.1996 ve 1999 tarihlerinde 20. dönem milletvekilliğini Refah partisi kapatılana kadar yaptı.

Fazilet Partisinin kurulmasıyla yapılan seçimlerde (18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihleri arasında) 21. dönem Türkiye Büyük Meclisi'nde Fazilet Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır.

Fazilet partisinin kapatılıp Saadet partisinin kurulmasıyla Saadet Partisi'nde siyasi hayatını devam ettiren Temel Karamollaoğlu Saadet Partisinin 2016 yılında yapılan 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanı oldu.

Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde partisinin kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Abdullah Gül'ü aday göstermek isteyen Karamollaoğlu, Gül'den olumsuz cevap aldı.

Ardından Saadet Partisi'nden adaylarının 1 Mayıs 2018'de açıklanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Temel Karamollaoğlu'nun partinin cumhurbaşkanı adayı olduğu bildirildi.