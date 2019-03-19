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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin oy oranı için rakam verdi

Yerel seçimler öncesi açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin kemik oyunun yüzde 20'nin altına düştüğünü iddia etti.

19 Mart 2019 Salı 20:55
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin oy oranı için rakam verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TV5'teki 'Düşünme Vakti' programına konuk olan Karamollaoğlu, AK Parti'nin kemik oyunun yüzde 20'nin altına indiğini iddia etti.

"Yüzde 20'nin altına indi"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, "düne kadar kendilerini dinlemeyen kesimlerin ilgisinin Saadet Partisi'ne kaydığını" savunarak şunları söyledi:

"Eğer böyle giderse bizim altımızı da oyarlar diye telaşa kapıldılar (AK Parti). Yani geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti'nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32'ye ulaştı. Ancak seçmen verdiği oyu sorguluyor. AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor. Toplam oyu yüzde 32'de, geriye kalanlar dağıtılmış durumda. O zamanlar seçime doğru bu rakam 'Yüzde 24'ten yüzde 22,5'e buçuğa düştü' demişlerdi. Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor. Bundan dolayı da kılıçları kınından çıkardılar. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün güçleriyle bize karşı bir kampanya başlattılar. Ben buna üzülüyorum."

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:55
  1. İstanbul
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  5. Cumhurbaşkanı
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Süleyman Soylu
  9. Recep Tayyip

YORUM YAZ

  • HepinizHepiniz25 dk önce
    Yorum yapan beyler Vallahi de hepiniz şaka gibisiniz daha dün buyukleriniz hocanız erbakan,i ölüm yıl dönümü münasebeti ile anma etkinlikleri düzenleyip yad ettiniz simdide liderini ve partisini gavurun partisiymiş gibi çamur atıp duruyorsunuz sizi nankörler....
  • selim ustaselim usta26 dk önce
    yukardaki haberi okumadim cünkü bu adami tiye almiyorum, yalanmanoglu benim neyime gerek
  • Mollaların yüz karasıMollaların yüz karası27 dk önce
    Vay Kara Molla vay...Kendini bilmez hergele. Sakalını kes artıkda gerçek yüzünü görsün millet.. Fettöşleri bile kıskandırıyorsun artık
  • CankurtaranCankurtaran31 dk önce
    Uslubu İle Beyan Aynı İle İnsan. MaşaAllah hın var Karamollaoğlu AgabeymizASIR SAADET ASRI.
  • Malatya lı Malatya lı 33 dk önce
    Arkadaş lar içimden geçenleri yazmış hepsini temel de bari bekaroğlu gibi geçsin chp ye safını belli etsin
  • Murat Murat 34 dk önce
    Yahudi senden dürüst,Ak partinin oyları düşecek diye göbek atan yalaka.
  • Kaplan Kaplan 37 dk önce
    Bu dangalağın işi gücü yalan sahtekar senin oyun 0,000000000000001 buna rağmen yinede seçimin galibinin siz olacağını söylüyorsun münafığın alametleri konuştuğu zaman yalan söylemek sen busun işte.
  • HaticeHatice37 dk önce
    Akli sira ak partili secmenin moralini bozmak istiyor hadi ordan sen inancli insanlarin erbakanin partisinin yuz karasisin ey gafil sen hainsin sivas olaylarinda basbaglar olaylarinda ordaki inancli insanlari sattin yazik iste sisi gibi suud bae karamollaogulari aksener gibi muslumanim diyenler ummeti muhammedi perisan eden bu satiliklar ama onlara sorsaniz hain olduklarini asla kabul etmezler ama biz sag duyulu halkin kimin kim oldugunu cok iyi biliyoruz zaten sizin degil allahin dedigi olacak insallah
  • AliAli38 dk önce
    Temelin parti toplantılarında çarşaflı cübbeli insanları görüyorum inanın onlara nasıl bir söz söyleyeceğimi bilemiyorum
  • rkrk39 dk önce
    temel millet senin o kafana.......etsin. %.............0,6 oy aliyorsunbirden saha kalktim zannediyorsun.boyle siyaset ancak ruyalarda olur
  • Ali koyuncuAli koyuncu40 dk önce
    ya samimi olarak söylüyorum temel böyle açıklamalar yapıyorya inanın ben utanıyorum yazacam bişeylerde ona diyeceğimi bilemiyorum
  • Yavaş ol molla desinlerYavaş ol molla desinler46 dk önce
    Eli kanlı teröristlerle işbirliği yap, din düşmanları ile işbirliği yap İp'sizletle işbirliği yap. Ak Parti ile uğraş. Yürüyün gidin ya. Tokadı yiyeceksiniz %0.00001 oyunuzla...
  • Recep GülerRecep Güler47 dk önce
    küsürat kripto ingiliz,kendi oyun kaç)))uçmuş zavallı!!!hocamıza hıyanet eden,hiç diline almadan miras yiyen chp gibi,pkk-fetö-taşnaklarla beraber,onlara hizmet et;hocamıza ne işkenceler düzen chp ile dans et,sonrada kıçına değil-akpartiyi hesapla!!!zırto cevat,chp den,hdp den-i.p den sana oymu gelecek sanıyorsun;akparti ve mhp den,belki gizli bir şeyler kapabilirdin,kınında dursaydın amma,artık son istasyondasın zırnık oy alamazsın,hiç kimseden!!!
  • N AKP N AKP 51 dk önce
    Kotuş merak ediyorum sen acabaAnan babenbellimi sen pimizinKotuş
  • MustafaMustafa53 dk önce
    Kuru fasulyede kendini bir nimetten zannediyor
  • MisafirMisafir57 dk önce
    Görevlendirilmiş parya.gorevini yapıyor.
  • Hilâl Hilâl 59 dk önce
    Ingilizajanıpapaz tımıl açtavuk kendinibuğdayambarındagörürmüştımılsenin oyun nakadarhadisöylebakalımşeytantımıl
  • cesurcesur59 dk önce
    kendini nimetten sayiyo. :)
  • KenanKenan1 sa önce
    Ac tavuk darı ambarında sanarmış ak partinin oyunu hesaplayacagina evine git bunak dede tespihinin tanelerini say satılmıs dede
  • nerminnermin1 sa önce
    Gerçekleri ısrarla göremeyenden gerçek açıklama bekleme aptallıktır.Kendi için hayal olan rakamı zikretmiş olmalı.PARTİNİ 30 KEZ KAPATANLARLA,YANİ BU KAFAYLAANCA GİDERSİN
  • İsmail Erİsmail Er1 sa önce
    Ne diyor bu...kli?vah zavallı bunak vah.temennisi bu ama az kaldı bekle!
  • ali osman kayaali osman kaya1 sa önce
    KARABOLLAOGLU SEN NEKADAR YALANÇİSİN YARIN BİR NİSANDAN SONRA İNSANLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN BEN SENİ GÖRSEM OZAMAN OSAHTE SAKALINA TÜKÜRÜRÜM
  • İbrahim altasİbrahim altas1 sa önce
    Sanki senin oyun yüzde 50
  • DallıDallı1 sa önce
    Bu zat kendisinin düştüğü durumun farkında mı acaba?
  • 05 Orhan05 Orhan1 sa önce
    Ya bu adam harbi dangalak ya
  • mustafamustafa1 sa önce
    ağameğlenii bizle
  • YÜKSEL KILIÇYÜKSEL KILIÇ1 sa önce
    çok komik bu Temel reis ama turk milleti bunun gibi kuklalara inanmiyor artık

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