Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin oy oranı için rakam verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TV5'teki 'Düşünme Vakti' programına konuk olan Karamollaoğlu, AK Parti'nin kemik oyunun yüzde 20'nin altına indiğini iddia etti.

"Yüzde 20'nin altına indi"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, "düne kadar kendilerini dinlemeyen kesimlerin ilgisinin Saadet Partisi'ne kaydığını" savunarak şunları söyledi:

"Eğer böyle giderse bizim altımızı da oyarlar diye telaşa kapıldılar (AK Parti). Yani geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti'nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32'ye ulaştı. Ancak seçmen verdiği oyu sorguluyor. AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor. Toplam oyu yüzde 32'de, geriye kalanlar dağıtılmış durumda. O zamanlar seçime doğru bu rakam 'Yüzde 24'ten yüzde 22,5'e buçuğa düştü' demişlerdi. Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor. Bundan dolayı da kılıçları kınından çıkardılar. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün güçleriyle bize karşı bir kampanya başlattılar. Ben buna üzülüyorum."