0553 313 94 23

"Temel gündemimiz halkın geçim şartları"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, içinde bulundukları zor dönemde gençlerin istihdamı ve halkın geçim şartlarının temel gündem maddeleri olduğunu belirtti

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:18
"Temel gündemimiz halkın geçim şartları"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, içinde bulundukları zor dönemde hükümetin temel gündeminin halkın geçim şartları olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarının yakalanması ve halkın alım gücünün sağlam bir esasa oturması gerektiğini belirten Ruhani, "Ülkenin içinden geçtiği bu zor şartlarda gençlerin istihdamı ve halkın geçimi hükümetin önceliğidir. Ülkedeki temel gündemimiz halkın geçim şartlarıdır. Halkımızın sorunlarla karşı karşıya kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu ve halkın sorun yaşamaması için çaba göstereceklerini dile getiren Ruhani, "Bir ailedeki 2 gencin ikisi de işsiz ise bu yaşam şartlarını çok ağırlaştırır. Tüm kurumlarımız bilmelidir ki asıl görevimiz insanlarımıza iş alanları oluşturmaktır. Bu konuda artık istikrarı yakalamalıyız." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, devrimden sonra önemli engellerle karşılaştıklarını, imar ve kalkınma yolunda ilerlerken artan yaptırım baskısına maruz kaldıklarını ifade etti.

Hasan Ruhani, Muhammed Rıza Şah Pehlevi zamanında ABD ve Avrupalıların İran'da aktif olduğunu, savunma sanayisi, silahlı güçler, ekonomi, kültür ve basının onlar tarafından yönetildiğini, ancak şimdi İran halkının bunlara karar verdiğini savundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:18
  1. Bakanlar Kurulu
  2. iran
  3. Ruhani
  4. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    2. Çatışma ortasında kalarak başından..
    3. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    4. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    5. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    6. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    7. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    8. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    9. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    11. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    12. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    13. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    14. Türkiye’nin görkemli falezleri
    15. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    17. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    18. “Arapları öldürün!”
    19. Kamuda Blokzincir Konferansı
    20. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı