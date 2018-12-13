Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş'tan tazminatı kazandı
Kimlik kartı ve sürücü belgelerinde yeni dönem
Erdoğan'dan müjde! Bütün üniversitelerde kurulacak
BOTAŞ'tan doğalgaza yüzde 4 indirim
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Bakan Koca'dan tren kazasıyla ilgili açıklama
Bakanı açıkladı! YHT kazasında ölü sayısı yükseldi
Tren kazasında 3 kişi gözaltına alındı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş 'Libya' çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile sürpriz görüşme
FETÖ tutuklusu Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi
Yahudi oyuncudan İsrail'e tepki: Irkçı!
Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasında sıcak gelişme
Ronaldo ve Casillas tarihe geçti!
Büyük ihmalkârlık! 5 milyon liralık hizmet uçup gitti
Tren kazasıyla ilgili CHP'den açıklama
Galatasaray Muslera'yı sezon sonunda satıyor!
Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat!
Erkenin treni kaçtı tatilin maliyeti arttı
Erdoğan resti çekti! "İtiraz istemiyorum
İDO'dan "Büyük Kış İndirimi"
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:51
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:51
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Sağlık
Resmen berbat bir haldeyim! Ne dese haklı, burun akıntısı ile başetmek gerçekten zor
Gündem
Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatı’na Türkiye damgası
Okur Postası
Ne paralel ne meridyen
Okur Postası
Fransa’da içki yasağı!
Siyaset
‘Cumhur’ buluşması
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Aile çöküyor mu?
Ahmet Varol
Zuvari cinayetiyle ilgili yeni bulgular
Ali Erkan Kavaklı
En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (sav) Hiçbir Öğrencisinden Vazgeçmedi...
Ali Karahasanoğlu
Osmanlı’ya küfür serbest mi?
Atilla Özdür
Demokrasinin kutsallarından, içme hakkı…
Hüseyin Öztürk
Devlet Ve Millet İnsanı Olmak
Rasim Bolbol
“AKP’li rektör”, kendisine iftira atanların dolmuşuna niye bindi?
Son Eklenen Haberler
Ekonomistler Merkez Bankası faiz..
Özel Harekat'ın tatbikatından nefes..
Almanya'da Müslümanlara yönelik..
İkinci 100 günde "ulaştırma ve..
Beyoğlu'ndan 3. Havalimanı'na nasıl..
Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ..
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Diyanet dini istismar eden örgütlere..
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun..
Fatih Terim'in "basit yaralama"..
Avrupa'da yine gösteri hazırlıkları..
Gençlik ve sporda 100 günlük eylem..
YHT kazasına ilişkin olay yeri..
Güney Afrika'da iki kişiye..
Silivri'den İstanbul Havalimanı'na..
TBMM KİT Komisyonu
İsrailli Bakan'dan Hamas liderlerine..
BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen..
Avrupa'da derin çatlak! '4M' gücünü..
Avcılar'dan İstanbul yeni havalimanına..
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı
Günün Karikatürü
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
YORUM YAZ