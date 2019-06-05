TEM’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da TEM otoyolunda Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da TEM otoyolunda Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların İstanbul dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın ikinci gününde trafik tekrar yoğunlaştı.Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde başlayan trafik Esenler mevkisine kadar uzandı. Araç kuyruklarının oluştuğu trafikte Anadolu yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.Yoğunluk seviyesi ise yüzde 49 seviyesine çıktı.

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