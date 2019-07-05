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TEM'deki cinayet

Yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

05 Temmuz 2019 Cuma 12:34
TEM'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü tabancayla 12 el ateş ederek, öldürdüğü iddia edilen şüpheli, tutuklandı

TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü H.S. ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, 3 Temmuz çarşamba günü yol verme yüzünden tartıştı.

Çıkan tartışma sonucunda H.S, tabancasıyla 12 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 mermi isabet eden Serdar Çekiç, hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli H.S, ifadesinde, olay günü motosikletiyle yolda seyir halindeyken bir motosiklet kazası gördüğünü, bu sebeple durduğunu, emniyet şeridinden yola çıkmak için hamle yaptığı sırada yarısı emniyet şeridinde yarısı yoldaki şeritte olan 34 BBE 171 plakalı beyaz renkli aracı gördüğünü anlattı.

Beyaz renkli aracın geçmesini beklediğini anlatan H.S, ‘’Beklediğim esnada bana el kol hareketi yaptığını gördüm ve bir şey söylediğini anladım. Sonra ben de yola çıktım ve devam ettim. İSTOÇ yol ayrımına geldiğimde bu şahsın önümden gittiğini gördüm. Motosikletçiler arasında yapılan beni gör, sıkıştırma anlamında kullanılan hareketler olan iki parmağımı gözüme doğru götürerek beni sıkıştırma dedim. Sonra bu şahıs benden ileriye giderek olay yerinin olduğu yerde durdu ve dörtlüsünü yaktı. Ben de yanında durdum. Durmamla kendisine herhangi bir şey söylemeden aracın kapısı ile bana vurdu. Ben de akan trafiğe düşmemek amaçlı sağ emniyet şeridine almaya çalıştığım esnada bana arkadan çarptı, yere düştüm, sürüklendim. Sol bacağım motosikletin altında kaldı." diye konuştu.

Bulunduklara yere insanların koştuğunu, bu şahsın da aracından inerek kendisine saldırdığını anlatan şüpheli H.S, bu kişinin kafasına yumruk attığını, sırtına neyle olduğunu bilmediği bir şeyle vurduğunu, darbe aldığını, şahsın aracına koştuğunu, aracıyla kendisini ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadığını, olayın olduğu anı hatırlamadığını söyledi.

Şüpheli H.S, olay gerçekleştikten sonra olay yerinden geçen bir polisi durdurduğunu, silahı polise vererek, teslim olduğunu, olay esnasında kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını, tabancanın babasından kaldığını, ruhsatının olmadığını, şahsı önceden tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını, hiper tansiyon hastası olduğunu, olay sırasında tansiyonunun çıkmış olabileceğini, olayın korku halinde yaşandığını, öldürme kastının olmadığını ve olay esnasında kendisinde olsaydı, havaya ateş edebileceğini ve pişman olduğunu ifade etti.

Bakırköy Adalet Sarayına getirilen şüpheli H.S, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:34
  1. Bağcılar
  2. Bakırköy Adalet Sarayı
  3. otomobil sürücüsü Serdar Çekiç
  4. TEM Otoyolu

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