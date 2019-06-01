TEM’de yolcu servis minibüsü kaza yaptı TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu servis minibüsü kaza yaptı.

TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu servis minibüsü kaza yaptı. Kaza’daminibüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 006:00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenlerde bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarına yolcu almak için giden Medet A.Yönetimindeki 34 JGR 15 plakalı Yolcu servisi minibüsü, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası servis minibüsü olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. Kaza esnasında yolcu servisi minibüsü içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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