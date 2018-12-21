TEM'de yol çalışması

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar Kavşağı arası köprü orta ayak imalatlarının yapılması nedeniyle O-4 (TEM) Otoyolu belirli kilometrelerde İstanbul istikametine gidiş, yönünde İstanbul - Ankara istikametinde iki yönlü sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından TEM yan yolları düzenlemesi kapsamında, O-4 (TEM) İstanbul - Ankara Otoyolu'nun 30+500 - 32+400 kilometreleri arası köprü imalatı çalışması gerçekleştirilecek.

Yarın saat 22.00'de başlayacak TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar Kavşağı arası köprü orta ayak imalatı nedeniyle İstanbul istikametine gidiş 23 Aralık Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul istikametine gidiş, İstanbul - Ankara yönünden kontrollü, iki yönlü gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Çalışma kapsamında, TEM otoyolu üzerine yapılması planlanan iki adet köprü imalatının montajı yapılacak.