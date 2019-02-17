0553 313 94 23

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazada dönüşün yasak olduğu orta refüjdeki bölmeden dönmeye çalışan otomobile minibüs ve otomobil çarptı.

17 Şubat 2019 Pazar 16:22
TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazada dönüşün yasak olduğu orta refüjdeki bölmeden dönmeye çalışan otomobile minibüs ve otomobil çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı.


Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları orta mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ali İhsan Yetim idaresindeki 48 KG 484 plakalı otomobil TEM otoyolunda orta refüjde bulunan ve acil durumlarda karayolları, itfaiye ve 112 ambulanslarının çıkış yapabilmesi için kullanılan boşluktan Ankara istikametine dönmek için aniden TEM otoyoluna çıktı. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Yılmaz’ın kullandığı 34 BP 4748 plakalı minibüs, aniden yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yine Ankara istikametine gitmekte olan Muhammet Cankor’un kullandığı 06 AEY 567 plakalı otomobile çarptı. Her iki araca çarpan araç sürücüsü Ali İhsan Yetim otomobilin içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile aracın içerisinden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ayrıca; Cihan Göksu, Özgenur Yılmaz, Melek Yılmaz, Duygu Yetim, Ufuk Yetim ve Okan Göksu yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul hırsızları yakayı ele verdi
    1. Okul hırsızları yakayı ele verdi
    2. Mustafa Sarıgül’den öğrencilere..
    3. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor..
    4. CHP Genel Merkezi önünde 'Maltepe'..
    5. BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor..
    6. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik..
    7. Real Madrid evinde Girona'ya kaybetti
    8. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    9. AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti
    10. Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
    11. TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7..
    12. Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
    13. Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    14. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    15. İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir..
    16. Endonezya İslami turizmde zirveyi..
    17. Kepez’in sokak hayvanları..
    18. Başkan Atilla’dan Hayrat Vakfı’na..
    19. Kelebek çocuklarına moral yemeği
    20. Sosa , 64 gün sonra sahada
    21. Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı..
    22. Kaymakam öğrencilerin sorunlarını..
    23. İslami Cihad'dan "FKÖ'nün..
    24. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    25. PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı
    26. Güneşi gören Denizlililer mangala koştu
    27. İçişleri Bakanı Soylu'dan, HDP'li..
    28. Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik..
    29. Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    30. Kitlesel eylem hazırlığında olan..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması