TEM'de uyuşturucu operasyonu!

Olay, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolü yaptığı sırada, bir otomobil dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden kaçarken yola bazı maddeler attığı görülen araç içerisindeki şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Otoyolda uyuşturucu madde arandı

Polis ekipleri tarafından otoyolda ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan T.B., M.Ö. ve Ç.T.’nin kovalamaca otomobilden attıkları maddeler polis ekipleri tarafından otoyolda didik didik arandı. Yapılan aramada bir miktar skunk türü uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin polis ekiplerinden kaçtığı otomobil ise, arama yapılması için emniyet müdürlüğü otoparkına getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.