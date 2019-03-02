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TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tankere arkadan çarpan kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:12
TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tankere arkadan çarpan kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet O. idaresindeki 43 FD 463 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet M. yönetimindeki 54 AAK 467 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Mehmet O., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde Mehmet O. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mehmet O. hastaneye kaldırıldı. Mehmet O. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaza sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinden sonra yapılan temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 00:12
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