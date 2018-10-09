TEM’de Rögar kapağı faciaya neden oluyordu!

TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda seyir halinde olan bir sürücü iddiaya göre yolda açılan rögar kapağına çarptı. Çarpma sonucu sürücünün idaresindeki aracın kontrolden çıkmasıyla 3 araç birbirine girdi.

Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sürücüler şoke oldu

Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, kazaya neyin neden olduğunu görünce şoke oldu. Rögar kapağının yerinden çıktığını gören sürücüler, kendi elleriyle kapağı kapattı.

Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks aracın da karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.