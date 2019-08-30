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Gece yarısı TEM'de özel halk otobüsü yandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda özel bir halk otobüsü alev alev yandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 07:42
Gece yarısı TEM'de özel halk otobüsü yandı!

Gece yarısı TEM Otoyolu Edirne istikametinde Yaşar Usta yönetimindeki 34 KA 6322 plakalı özel halk otobüsünde, Metris mevkii Hal-Otogar çıkışına geldiği sırada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför otobüsü emniyet şeridine çekti

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına emniyet şeridine çekip araçtan inerken, alevler büyüyerek kısa sürede otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otobüsten geriye sadece iskeletinin kaldığı görüldü.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Öte yandan, yangın nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangının kontrol altına alınması sonrası, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüsün trafiğe kapalı alana çekilmesiyle, diğer şeritler de trafiğe açıldı.

Otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 07:42
  1. Edirne
  2. TEM Otoyolu
  3. otobüs

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