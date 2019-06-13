TEM’de lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı.

TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı.

TEM otoyolunda Birol İnci’nin kullandığı 06 DH 0589 plakalı otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüde bir otomobilin çıkan lastiği tehlike saçtı. Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda şerit değiştiren sürücünün aracının sağ lastiği otomobilinden çıktı. İnanılmaz olayda durumu fark eden sürücü yavaşlarken, diğer sürücüler de dörtlülerini yakarak arkadan gelen sürücüleri uyardı.

Korku dolu dakikalar araç kamerası tarafından kaydedilirken, otomobilin sol arka lastiği araçtan çıkarak yola savruluyor. Lastiğin araçtan çıktığı anda Birol İnci’ye ailesi ’yavaş yavaş’ diye sesleniyor. Kıl payı kazanın atlatıldığı görüntüde sürücü sağ şeride otomobilini çekip dururken arkadan gelen sürücüler olması muhtemel bir facia atlatılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.