TEM’de köprüye çıktı, intihara kalkıştı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, TEM otoyolunda köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu, Karayolları Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu üzerinde bulunan bir köprüye çıkan M. Ö. (28) isimli şahıs, intihar etmek istediğini söyledi. M. Ö.’yü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, yan yollara yönlendirildi.

Yaklaşık 2 saatte ikna edilebildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de güvenlik önlemi alarak, köprünün altına hava yastığı açtı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından M.Ö., İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığına atladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen M.Ö. Gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından M.Ö.’nün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu

İntihar girişimi sebebiyle kapatılan ve uzun araç kuyrukları oluşan yol, olayın ardından tekrar trafiğe açıldı. Yolun trafiğe açılması ile trafik normale döndü. Olay sebebi ile yoğunluğun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.