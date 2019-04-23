TEM’de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

TEM otoyolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, başka bir araca ardından bariyerlere çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FJ 7072 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç yaklaşık 50 metre sonra bariyerlere çarparak durabildi. Yan yatan ticari araç içerisinde sürücü yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralı halde kazayı polise anlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken, kaza yapan ticari araç sürücüsü yaralı halde o anları polise anlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.