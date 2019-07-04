TEM’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtan yola savrulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtan yola savrulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Birsen Zoğlar idaresindeki 34 DY 0323 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Araç takla attığı sırada yola savrulan Fatma Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Birsen Zoğlar ve araçta bulunan Fikri Zoğlar ile Nuran Koloğlu yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Şanlı’nın cesedi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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