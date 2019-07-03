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TEM'de cinayet

Motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne 12 el ateş etti- Araç sürücüsü yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
TEM'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, yol verme yüzünden tartıştı.

Tartışma sürerken otomobilin yanından geçmeye çalışan Saykal'ın kullandığı motosiklet, otomobile çaparak devrildi. Kaza sonrası sinirlenen Saykal, otomobil sürücüsü Çekiç'e tabancayla 12 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 mermi isabet eden Serdar Çekiç, hastanede hayatını kaybetti.

Polis, zanlı Saykal'ı gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
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