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TEM’de aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sis nedeniyle meydana gelen kazaya 3 araç karıştı.

28 Mart 2019 Perşembe 07:43
TEM’de aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sis nedeniyle meydana gelen kazaya 3 araç karıştı. Kazada tır aracına arkadan çarpan midibüs sürücüsü direksiyon başında sıkıştı.


Kaza sabaha karşı TEM otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi sınırları içerisinden bulanan rampalarda meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Muzaffer G. idaresinde ki 06 MYF 64 plakalı hafif ticari araç şerit değiştirdiği sırada aşırı sis nedeniyle fark edilemeyince arkasından gelen Yusuf Ç. idaresinde ki 38 VH 618 plakalı tır hafif ticari araca arkadan çarparak yavaşladı. Önündeki araca çarparak yavaşlayan tıra yine aynı istikamete gitmekte olan ve İstanbul’un Kağıthane İlçe Belediyesi’ne ait Özer Ç. idaresinde ki 34 BH 9902 plakalı midibüs arkadan çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Özer Çağlayan şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında araçlar olay yerinden çekilerek kısmen kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.


Kazaya karışan Kağıthane Belediyesine ait midibüsün cenaze yakınlarını Ankara’ya götürdükten sonra İstanbul’a geri döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:43
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