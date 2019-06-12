TEM’de araç takla attı, 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce ili Üç Köprü Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Yüksel G.’nin (67) kullandığı 06 BR 5816 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce yol kenarında bariyerlere çarptı ardından takla atarak yan yattı. Kazada araç içinde bulunan sürücü Yüksel G. ile eşi Güler G. (65), gelini Rukiye G. (39) ve torunu 9 yaşındaki Muhammed İhsan G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yandan yan yatan hafif ticari aracın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için kaza nedeniyle duran otobüsün yolcuları, vatandaşlar ve polis ekipleri aracı önce tekerleklerinin üzerine çevirdiler, ardından da yolun kenarına aldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.