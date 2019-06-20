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TEM’de alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:58
TEM’de alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.



Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hıdır A. idaresindeki 16 9514 plakalı minibüsle seyir halindeyken, araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören Hıdır A. aracı durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen minibüse müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafında yapılan çalışma neticesinde minibüs çekici yardımıyla kaldırılabildi.


Polis ekipleri olaya ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:58
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