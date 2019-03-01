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TEM’de 4 araçlı zincirleme kaza yaşandı, trafik tamamen durdu

TEM otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

01 Mart 2019 Cuma 12:53
TEM’de 4 araçlı zincirleme kaza yaşandı, trafik tamamen durdu

TEM otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çift katlı özel halk otobüsünde bulunan 80 yolcu, şoförün dikkati sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre durdu.


TEM Otoyolu Akşemseddin Viyadüğü Ankara istikametinde, yolcu dolu çift katlı özel halk otobüsü ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre kasasında sebze taşıyan 34 ZC 6991 plakalı araç TEM otoyolunda seyir halindeyken hatalı sollama yaptı. O esnada 34 YP 3724 plakalı aracıyla seyir halinde olan kadın bir sürücü hatalı sollama yapan araca çarpmamak için aniden şerit değiştirdi ve 34 TN 2675 plakalı çift katlı özel halk otobüsüne çarptı. Bu sırada arkadan gelen 54 E 8584 plakalı kapalı kasa kamyonet de duramayan özel halk otobüsüne çarptı. Kaza sırasında otobüste yaklaşık 80 yolcu olduğu öğrenildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarla maddi hasar meydana geldi.



“Şoförün sayesinde kurtulduk”


Kaza sırasında soğukkanlı davranarak faciayı önleyen özel halk otobüsü şoförü Adnan Avican yaşanan kazayı anlattı. Kaza sırasında dikkatli davrandığını ifade eden Avican, “Ben sağ şeritten giderken kamyonet taksinin üzerine kırdı. Kadın ondan kaçarken benim sol ön tarafa vurdu. Ondan sonra arkadan gelen kamyonet de bana çarptı. Ben biraz dikkatsiz olsaydım daha kötü bir şey olabilirdi. Panik yapmadım, yolcularımda herhangi bir yaralanma yok. Allah’a şükür ucuz atlattık. Yaklaşık 80 yolcum vardı.” dedi. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan Sertan Demir de şoförün sayesinde kurtulduklarını söyledi.


Yaşanan zincirleme kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti bir sürü trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan ve yolu trafiğe kapatan araçları kısa sürede çekiciyle kaldırarak iki şeridi trafiğe açtı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda Ankara yönünde yoğun trafik oluştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:53
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