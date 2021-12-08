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Korona Virüs ‘Temaslı aşılılar da izolasyona alınmalı’
Korona Virüs

‘Temaslı aşılılar da izolasyona alınmalı’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 ile mücadelede alınan izolasyon tedbirleri kapsamında, ailede pozitif vaka çıktığında aşılı yetişkinlere karantina uygulanmadığını hatırlatarak bunun yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:15:00 -
‘Temaslı aşılılar da izolasyona alınmalı’

Prof. Ceyhan, “Artık hepimiz biliyoruz ki aşılı insanlar hastalıktan korunuyor; ancak aşı bulaşmayı engellemiyor. Yani aşılı bir insan o evdeki virüs pozitif kişiden virüsü alıp götürüp iş yerinde bulaştırabilir. Dolayısıyla aşılı, aşısız ayırt etmeden herkesin negatif sonucunu görene, belli bir süre geçene kadar izolasyon tedbiri uygulamak zorundayız. Madem aşılı insanlar da alıp bulaştırabiliyor o zaman 'aşılı', 'aşısız' diye bir ayrım yapmak son derece yanlış" dedi.

4'üncü dalga 4 aydır sürüyor

Temmuz ayının sonundan itibaren 4’üncü dalganın başladığını da kaydeden Prof. Ceyhan, "Biz 3'üncü dalgayı vaka sayılarının 60 binler civarında pik noktasıyla yaşadık. Sonra yine aynı şeyi yaptık. Bütün tedbirleri bir anda kaldırdık. Temmuz ayının sonundan itibaren 4’üncü dalga başladı. Şimdi 4 ayı geçti. Hâlâ günlük vaka sayımızı 20 binlerin altına indiremedik. Her gün 200-250 civarında insan kaybediyoruz. Toplumu belli bir oranda aşıladık, onun için vakalar çok yüksek değil diye düşünmek yanlış. Aşının çok önemli bir fonksiyonu var. Yüzde 80’in üzerinde insanı eğer aşıyla bağışık hale getirebilirsek bu salgın bitecek; ama yüzde 80’in altında yüzde 50-60 aşılayarak salgına önemli bir etkide bulunamayız. Çünkü hâlâ toplumda o salgını ciddi şekilde devam ettirebilecek sayıda insan var" uyarısını yaptı.

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