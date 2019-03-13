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TEMA’nın taahhütnamasine ilk imzayı Çaycuma attı

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı(TEMA)’nın hazırladığı, “2019 Yerel Yönetimler İçin Ekosiyaset Belgesi” temelinde, tüm belediye başkan adaylarını imzalamaya davet ettiği, “Doğa Dostu Belediye Başkanı” taahhütnamesine, Zonguldak’ta ilk imzayı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı attı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:07
TEMA’nın taahhütnamasine ilk imzayı Çaycuma attı

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı(TEMA)’nın hazırladığı, “2019 Yerel Yönetimler İçin Ekosiyaset Belgesi” temelinde, tüm belediye başkan adaylarını imzalamaya davet ettiği, “Doğa Dostu Belediye Başkanı” taahhütnamesine, Zonguldak’ta ilk imzayı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı attı.


TEMA Çaycuma İl Temsilcisi Seçkin Ünsal, bir grup TEMA Gönüllüsü ile birlikte Başkan Kantarcı’yı makamında ziyaret etti. Çaycuma Belediyesinin yaptığı uygulamaların doğa dostu belediyecilik açısından örnek teşkil ettiğini söyleyen Ünsal, “Biz öncelikle sayın başkanımıza doğaya karşı olan duyarlılığından ötürü teşekkür ediyoruz. Sayın başkan, görev süresi içinde hem otomobil kullanımının azaltılması, hem yeşil alanların korunması, hem de imar planında yeşil alan yoğunluğunu artırmaya yönelik büyük çaba sarf etti ve Çaycuma’yı doğa dostu bir kent yaptı. TEMA bu seçimler öncesi kentlerin iklim değişikliği ile mücadelede rolünü artırmak için bir ekosiyaset belgesi hazırladı. Bu belgeyi tüm başkan adaylarına imzalatacağız. Sayın başkanımıza ne yapmak istediğimizi anlattığımızda hiç duraksamadan imza atacağını söyledi. Bu amaçla buradayız. Ben kendisine yalnızca bugün yaşayanlar için değil gelecek kuşaklar için de teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.


Belgeyi büyük bir onurla imzalayacağını söyleyen Başkan Kantarcı ise, “TEMA’nın hazırladığı yerel yönetimler ekosiyaset belgesi sanki bizim yaptığımız belediyecilik uygulamalarının bir özeti gibi. İklim değişikliğinin önüne geçip doğayı korumayı yalnızca Çaycuma’ya değil, insanlığa karşı bir vazife olarak görüyorum. Bu amaçla birçok uygulama yaptık. Yeşil alanları koruduk, otomobil kullanımını azaltıp Çaycuma’nın karbon ayak izini küçültmek için bisikleti ulaşım stratejimizin bir parçası haline getirdik.


Çaycuma’yı yayalaştırılmış alanlarla tanıştırarak otomobilleri kent merkezinden uzaklaştırdık. Atık yönetiminde devrim gibi uygulamalara imza attık. Grei dönüşümde öncüyüz. Mesela bölgenin, dönüşebilir nitelikteki atıkları toplama lisansına sahip tek belediyesiyiz. Yeni planladığımız alanlarda yeşil alanların oranını yükselterek yemyeşil bir dokusu olan, herkesin ortalamanın üzerinde aktif yeşil alan oranına sahip olduğu bir kentin temellerini attık. Çaycuma Belediyesi, bu dönemde, yeşil belediyeciliğin bölgedeki en güzel örneklerini sergiledi” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:07
  1. doğa
  2. sergi

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