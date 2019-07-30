0553 313 94 23

TEMAD'dan AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen:- "Terör örgütüne açıktan destek niteliği taşıyan bildiriye imza atmış bu kişilerin hak ihlaline uğradığını değerlendirmek, şehit ve gazilerimize yönelik gerçekleştirilmiş bir hak ihlalidir. Verilen kararın millet ve kamu vicdanında yeri yoktur"

30 Temmuz 2019 Salı 11:45
TEMAD'dan AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Dürgen, yaptığı yazılı açıklamada, AYM'nin "hak ihlali" kararının kamu vicdanında derin yaralar açtığını belirterek, "Terör örgütüne açıktan destek niteliği taşıyan bildiriye imza atmış bu kişilerin hak ihlaline uğradığını değerlendirmek, şehit ve gazilerimize yönelik gerçekleştirilmiş bir hak ihlalidir. Verilen kararın millet ve kamu vicdanında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Kararın vatan için canını vermekten çekinmeyen kahraman güvenlik kuvvetleri personelini derinden yaraladığını vurgulayan Dürgen, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin lehine olabilecek her türlü söylem ve kararın, akan kana ortak olmak anlamına geldiği bilinmelidir. TEMAD olarak anayasaya, kanunlara, demokrasiye, Cumhuriyete, vatanımızın birliği ve bütünlüğüne bağlılığımız tamdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarına hukuk sınırları ve meşru kanallar çerçevesinde sahip çıkacağımızı kamuoyunun takdirine saygıyla duyururuz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:45
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Hak İhlali Kararı
  3. TEMAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bünyan’da Kurban Kesim Kursu Açıldı
    1. Bünyan’da Kurban Kesim Kursu Açıldı
    2. Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
    3. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
    4. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
    5. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
    6. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
    7. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
    8. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
    9. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    10. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    11. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    12. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    13. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    14. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    15. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    16. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    17. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    18. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    19. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    20. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    21. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    22. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    23. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    24. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    25. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    26. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    27. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    28. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    29. Altın fiyatları
    30. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!