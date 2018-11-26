TEMA Vakfından öğretmenlere doğa eğitimi

ANKARA (AA) - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen ve doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinenlere "ekolojik okuryazar" denildiğini belirterek, "TEMA Vakfı Doğa Eğitimi Programları" ile ekolojik okuryazar sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

MEB Şura Salonu'nda, "TEMA Vakfı Doğa Eğitimi Programları" kapsamında TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde öğretmen bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ataç, vakfın, kurulduğu günden beri doğanın korunması için birçok eğitim faaliyeti düzenlediğini ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiğini söyledi.

Ataç, TEMA'nın 81 ilde 621 noktada çalıştığını ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çocuklara ve öğretmenlere ulaşıldığını belirtti.

"Milli Eğitim Bakanlığının çatısı altında Bakanlığın gönüllü öğretmenleri ve idarecilerle, eğitim programını 3 yıl sürdüreceğiz. Bugüne kadar eğitim programlarımızla, 650 bin çocuğa ulaştık. Eğitimler ve başarılı sonuçları, Anadolu'nun her yerinde bu işe gönül vermiş öğretmenler sayesinde oldu." diyen Ataç, gönüllü öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

Ataç, eğitim programının amacının ekolojik okuryazarlık olduğunu belirterek, "Doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen ve doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş kişi, ekolojik okuryazardır diyoruz. Eğitim programımızın amacı, ekolojik okur yazar sayısını artırmak. Çocuk, yetişkin, öğretmen, anne, baba, yönetici her kim olursa olsun ekolojik okuryazar olması çok önemli." diye konuştu.

- "Ne varsa siz öğretmenlerimiz sayesinde oluyor"

MEB Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Gülderen Özdemir de TEMA Vakfı ile Bakanlığın 81 ilde pek çok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Özdemir, "Bu, yılların emeği, yılların ürünü. Başarılı işler siz öğretmenlerimiz sayesinde oluyor. Birçok çalışmada öğrencileri suyla, toprakla buluşturarak bilinçli nesiller yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Bilgilendirme toplantılarının öğretmen ve sonrasında öğrenci için verimli olduğunu belirten Özdemir, öğretmenlerin aldıkları eğitimleri, çevre bilincine sahip nesiller yetiştirmek için derslere yansıttıklarını kaydetti.

TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Gelengül Haktanır da toplantıya katılan öğretmenlere "ekoloji temelli doğa ve çevre eğitimi" konulu sunum yaptı.



















