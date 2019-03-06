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TEMA Vakfı'ndan "Ekosiyaset Belgesi"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç: - "TEMA Vakfı 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi, ekosistemi merkeze alan politika ve uygulamalar konusunda yerel yöneticilere yol göstermeyi hedefliyor. Ayrıca seçmenlere bu konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve ekosistemi gözeten politikalar sunan adayları desteklemeye çağırıyoruz"- "Ekosistemi merkeze alan, kentin toprağını, havasını, yeşilini, suyunu koruyan şehircilik ve belediyecilik, kentlerde yaşamın devamı için zorunluluk halini alıyor. Kentler hem iklimin korunması hem de değişen iklime dayanıklılık açısından önemlidir"

06 Mart 2019 Çarşamba 13:48
TEMA Vakfı'ndan "Ekosiyaset Belgesi"

İSTANBUL (AA) - TEMA Vakfı, 31 Mart yerel seçimlerine katılan tüm belediye başkanı adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği çağrısıyla, "2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi" hazırladı.

Vakıfta düzenlenen basın toplantısında konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Sürdürülebilir yaşam ilkesi" çerçevesinde ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atabileceği adımları anlattı.

Ataç, kente ilişkin alınan her karar ve atılan her adımın, insanların yaşam kalitesini etkilediği kadar toprak, su, orman, mera, tarım alanları gibi doğal varlıkları ve ekosistem bütünlüğünü de etkilediğine dikkati çekerek, "Bir başka deyişle, kenti yönetenlerin arazi kullanımı, yapılaşma, su ve atık yönetimi, ulaşım, enerji gibi alanlardaki tercih ve uygulamaları, doğal varlıklarımızın kaderini belirliyor." dedi.

İklim değişikliğiyle birlikte karşı karşıya kalınan etki ve riskler dikkate alındığında kent politikalarıyla doğal varlıkların korunmasına ve "sürdürülebilir yaşam ilkesi"ne yönelik politikaların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Ataç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TEMA Vakfı 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi, ekosistemi merkeze alan politika ve uygulamalar konusunda yerel yöneticilere yol göstermeyi hedefliyor. Ayrıca seçmenlere bu konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve ekosistemi gözeten politikalar sunan adayları desteklemeye çağırıyor. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının anayasada da garanti altına alındığını hatırlatarak yerel yönetimleri çevre hakkına uyan çalışmalar yürütmeye ve Ekosiyaset Belgesi'nde dikkat çekilen konularda çalışmaya davet ediyoruz. İklim değişikliğini dert eden, temiz hava seven, suyun değerini bilen, 'toprak hayattır' diyen doğa dostu belediye başkan adaylarının imzalaması için bir taahhütname hazırladık ve Ekosiyaset Belgesi ile birlikte 81 ilde temsilcilerimiz aracılığıyla belediye başkan adaylarının imzasına sunacağız."

Ataç, kentlerde sürdürülen yaşamın, hava kirliliği, iklim değişikliğinden kaynaklanan sel, fırtına, hortum gibi aşırı hava olayları ve kent çevresindeki doğal alanlar üzerindeki yapılaşma baskısıyla her geçen gün zorlaştığını vurgulayarak, "Kentin yaşam destek sistemleri olarak nitelendirilen ormanlar, tarım alanları, meralar ve su havzaları, kentlilere temiz su, temiz hava, gıda, iklimin dengelenmesi gibi ekosistem hizmetleri sunuyor." diye konuştu.

Orman alanlarının madenlere, tarım alanlarının konut, sanayi alanlarına ve enerji tesislerine açılması, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi gibi faaliyetlerin ekosistem hizmetlerini göz ardı eden yanlış planlama ve arazi kullanımı değişikliklerinin de çalışmaları kesintiye uğrattığını dile getiren Ataç, şunları kaydetti:

"Ekosistemi merkeze alan, kentin toprağını, havasını, yeşilini, suyunu koruyan şehircilik ve belediyecilik, kentlerde yaşamın devamı için zorunluluk halini alıyor. Kentler hem iklimin korunması hem de değişen iklime dayanıklılık açısından önemlidir. Çünkü ekonomik gelir üretirken tükettiği enerji miktarıyla en fazla karbon salan yerler, kentlerdir. Küresel gayrisafi hasılanın yüzde 70'i kentlerde üretilirken, toplam enerji tüketiminin yüzde 60-80'i kentlerde gerçekleşiyor, küresel karbon emisyonlarının ise yüzde 75'i kentlerde oluşuyor.

Kentler iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan ve hazırlıksız bir durumdayken diğer yandan mevcut kalkınma, ekonomik gelişme, büyüme, yaşam kalitesi anlayışımız kentlerin yaşam destek sistemleri üzerinde baskı yapıyor. Ani yağışları tutma kapasitesine sahip yeşil alanlar betonla mühürleniyor, karbon yutakları olan orman alanları, madencilik, konut kullanımı nedeniyle kaybediliyor. TEMA Vakfı olarak tüm bu konularda bütün belediye başkanı adaylarına rehber olması için Ekosiyaset Belgesi'ni paylaşıyor, kamuoyu önünde tüm adayları doğa korumayı kent politikalarının odağına koyan doğa dostu belediye başkanı taahhütnamesini imzalamaya davet ediyoruz."

Toplantının ardından gazeteciler, "Doğa dostu, belediye başkanları arıyoruz" ve "İklimden anlayan, temiz hava seven, suyun değerini bilen ve toprak hayattır diyen başkanlar arıyoruz" ifadelerinin yer aldığı afiş önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:48
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  5. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç

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