0553 313 94 23

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Yönetimi, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti

Ziyarete TEMA İl Temsilcisi Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Dağlı ile Talas, Melikgazi, Kocasinan, Bünyan TEMA İlçe Sorumluları ve Mehmet Alçı İlkokulu Minik TEMA öğrencileri katıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:15
TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Yönetimi, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti

Ziyarete TEMA İl Temsilcisi Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Dağlı ile Talas, Melikgazi, Kocasinan, Bünyan TEMA İlçe Sorumluları ve Mehmet Alçı İlkokulu Minik TEMA öğrencileri katıldı.


Ziyaret sırasında İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Vali Şehmus Günaydın’a TEMA Vakfı olarak hem ülke genelinde hem de Kayseri’de erozyonla mücadele, ağaçlandırma, eğitim, savunuculuk ve doğal varlıkları koruma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca yerelde yürütülen Kuş Evi Projesi’nin detaylarını anlatarak bu projenin ülke genelinde TEMA Eğitim Projesi kapsamındaki ilgili okullarda da yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.İlçe gönüllü sorumluları ve minikler de Vali Şehmus Günaydın’dan kısa mesafede ulaşım sağlanacak geniş bir ağaçlandırma sahasının kendilerine tahsis edilmesi için destek talebinde bulundular.


Ziyaretin sonunda İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a TEMA Vakfı rozeti, TEMA şapkası, TEMA önlüğü ve TEMA kuş evi hediye etti. Vali Günaydın ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek ağaçlandırma sahası taleplerine destek olacağını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz'da duvar çöktü
    1. Beykoz'da duvar çöktü
    2. Hizan’da kan bağışına yoğun ilgi
    3. Beykoz istinat duvarı çöktüaraçlar..
    4. Döviz kurları
    5. Ertuğrul Gazi’nin hayatı Arapça..
    6. (Özel) Telefonunu dinleyen memura..
    7. El Chapo, hayatının geri kalanını..
    8. Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı..
    9. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    10. Gazeteci Lütfi Küpeli’den "Tataristan..
    11. Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın..
    12. Donmuş nehir üzerinde mangal yaptılar
    13. Ordu yerel seçim anket sonuçları 2019..
    14. Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı
    15. Aydın’da 400 yıllık Tevrat ele..
    16. Aydın’da Ocak ayında 1405 adet gıda..
    17. Bursa’nın dağ ilçeleri beyaza büründü
    18. Brent petrolün varili 64,28 dolara..
    19. İDO ve BUDO seferlerine hava engeli
    20. Minyatür sanatçısı Uludağ’dan Rektör..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay