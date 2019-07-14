TEM Otoyolunda faciadan dönüldü! 5 yaralı TEM Otoyolunun Elmalık- Bolu Dağı mevkisinde lastiği patladığı için durmak zorunda kalan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Bolu'da, TEM yolunda, lastiği patladığı için sürücüsünün emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM yolunun Elmalık- Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Zengin yönetimindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil, Berk Odabaşı'nın lastiği patladığı için emniyet şeridine çektiği 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari aracına arkadan çarptı. Hüseyin Zengin'in yaralanmadan atlattığı kazada otomobilinde bulunan Rukiye Zengin ile hafif ticari araçtaki sürücü Berk Odabaşı ve Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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