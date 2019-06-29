TEM Otoyolunu kullanacak sürücüler dikkat TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor.

TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor. Bakım çalışması süresince yol tek şeritten verilirken yolun 14 Temmuz’da açılması bekleniyor.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması sürüyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Kaynaşlı Bolu tüneli arasında yol İstanbul istikametine kapatılırken, trafik Ankara yönünden geliş gidişli bir şekilde veriliyor. Çalışmaların 14 Temmuz’da bitirilip yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor.

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