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TEM Otoyolunu kullanacak sürücüler dikkat

TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:06
TEM Otoyolunu kullanacak sürücüler dikkat

TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor. Bakım çalışması süresince yol tek şeritten verilirken yolun 14 Temmuz’da açılması bekleniyor.


TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması sürüyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Kaynaşlı Bolu tüneli arasında yol İstanbul istikametine kapatılırken, trafik Ankara yönünden geliş gidişli bir şekilde veriliyor. Çalışmaların 14 Temmuz’da bitirilip yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:06
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