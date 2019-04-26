TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1 yaralı Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda bir aracın kaza yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sol şeritte kaza sonucu bırakılan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. DHA'nın haberine göre; gecenin karanlığında sol şeritteki kazalı otomobili görmeyen sürücüler otomobillerinin kontrolünü kaybederek art arda birbirine girdi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada bir otomobil hurda yığınına dönerken, 1 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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