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TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:12
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın TEM Otoyolu Düzce Küçük Melen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Sinem Kula idaresindeki 16 JCP 75 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Sürücünün dumanları görmesi üzerine otomobili arıza şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan otomobile ilk müdahale ise yangın tüpleri ve su bidonları ile yapıldı. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeridi kapatılan TEM otoyolunda uzun araç trafiği oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:12
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