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TEM otoyolunda lüks cip alev alev yandı

TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki lüks cipin alevler içinde kaldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
TEM otoyolunda lüks cip alev alev yandı

TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki lüks cipin alevler içinde kaldı. Araç yol ortasında yanarken, yolda da trafik yoğunluğu oluştu.


Olay, TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Korhan Erdinç idaresindeki lüks cipin çakmaklığından dumanlar yükseldi. Çakmaklıktan bir anda alevler yükselirken, sürücü aracını durdurarak kendisini dışarı attı. Lüks cip yol ortasında alev alev yanarken, yolda da trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.


Araç sürücüsü Korhan Erdinç, “Dumanlar gelmeye başladı, dumanlar gelmeye başlayınca kül tablasına baktım. Ateşler çıkınca yüzümü çektim, kırdım orayı, alevler yükselmeye başladı, patladı. Yana çektim, inmeye çalıştım kapı kilitliydi. İnerken zaten araba alev alev yanmaya başladı. Ellerimde biraz yanıklar var ama önemli değil” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
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