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TEM Otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa araç çarptı: 1 ağır yaralı

Sultangazi TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye araç çarptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
TEM Otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa araç çarptı: 1 ağır yaralı

Sultangazi TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye araç çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şahsın durumu ciddiyetini koruyor.


Kaza, Sultangazi TEM Otoyolu Metris istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu bir anda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs TEM Otoyoluna atladı. Yolun karşısına geçmek için koşan şahsa 34 ZC 8139 plakalı otomobil çarptı. Aniden fren yapan otomobile de arkasında seyir halinde olan 34 AIJ 690 plakalı araç vurdu. Kazada ağır yaralanan yaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bağcılar’da bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumu ciddiyetini koruyor.


“TEM Otoyolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor koşarak”


Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda yoğun trafik oluşurken polis ekipleri başka kazalara sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı. Hasarlı araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü. Kazada önünde aniden duran araca çarpan Resul Kocaboğa ise “Otobanda seyir halindeydik. Şu araç artık adam bonzai mi içmiş ne içmiş otobandan karşıdan karşıya geçecek. Öndeki araç ona vuruyor tabi doğal olarak. Ben de arkadan o araca çarptım. Ambulans geldi. Yaralıyı götürdü. TEM Otoyolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor koşarak. O arada araç vurdu zaten ona. O da kurtarma çalıştı ama yapılacak bir şey yoktu” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
  1. doğa

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