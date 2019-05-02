TEM Otoyolu’nda kaputu açık halde seyreden taksi hayrete düşürdü Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde kaputu açık halde seyreden taksi, görenleri hayrete düşürdü.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde kaputu açık halde seyreden taksi, görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti. Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları cep telefonu ile kaydetti.

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