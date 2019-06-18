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TEM Otoyolu’nda kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

18 Haziran 2019 Salı 23:47
TEM Otoyolu’nda kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yusuf Gündoğdu idaresindeki 34 BGT 161 plakalı konteyner yüklü tır, aynı istikamette ilerleyen Doğukan Karabucak yönetimindeki 51 HF 419 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü Karabucak’ın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen tırda sıkışan Yusuf Gündoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gündoğdu’nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından tırdan çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Karabucak, sağ şeritte ilerlerken tırın süratli bir şekilde kendisine çarptığını söyledi.


Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten ilerlediği İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:47
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