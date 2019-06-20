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TEM Otoyolu’nda kamyon ile minibüs çarpıştı: 2’si çocuk 10 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda kapalı kasa kamyon ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 02:26
TEM Otoyolu’nda kamyon ile minibüs çarpıştı: 2’si çocuk 10 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda kapalı kasa kamyon ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Halil İbrahim Ş. idaresindeki 26 UN 717 plakalı kapalı kasa kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, İsmail Ç. yönetimindeki 28 ET 531 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, minibüs demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yolda kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 02:26
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