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TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

TEM otoyolu Kurtköy Kavşağından İstanbul istikametine seyreden İbrahim Keskin yönetimindeki 26 SU 801 plakalı kamyon, saat 00.

30 Mayıs 2019 Perşembe 03:52
TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

TEM otoyolu Kurtköy Kavşağından İstanbul istikametine seyreden İbrahim Keskin yönetimindeki 26 SU 801 plakalı kamyon, saat 00.15 sıralarında önünde seyir halinde olan 34 GGC 68 plakalı kamyona hızla çarptı. Çarpmanın sonucunda şoför kabininde sıkışan Keskin’i itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.


TEM otoyolunda trafik kitlendi


Otoyolda Kurtköy kavşağında İstanbul istikameti yönünde meydana gelen trafik kazasında İbrahim Keskin yönetimindeki kamyon, aynı istikamette önünde seyir halindeki kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın sonucunda sürücü kabininde sıkışan Keskin, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İbrahim Keskin, daha sonra Sultanbeyli Devlet Hastanesine götürüldü. Keskin’in arkadan çarptığı kamyon sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu yola savrulan cam parçaları ve kapanan şeritten dolayı sıkışan trafik, trafik polislerinin kontrolünde akmaya devam etti. Kazaya karışan kamyonların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 03:52
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