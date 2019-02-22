TEM Otoyolunda feci kaza taş yüklü kamyona arkadan çarptı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında tır taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü sıkıştığı sürücü mahalinde hayatını kaybetti.

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampaları gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Köse (56) idaresinde ki 06 FZ 6788 plakalı tır TEM otoyolu Gümüşova rampalarında aynı istikamete gitmekte olan Atilla Çürük (48) idaresinde ki 06 R 7489 plakalı taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü Ahmet Köse aracının şoför mahalinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekici yardımı ile çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.