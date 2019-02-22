0553 313 94 23

TEM Otoyolunda feci kaza taş yüklü kamyona arkadan çarptı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında tır taş yüklü kamyona arkadan çarptı.

22 Şubat 2019 Cuma 05:37
TEM Otoyolunda feci kaza taş yüklü kamyona arkadan çarptı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında tır taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü sıkıştığı sürücü mahalinde hayatını kaybetti.


Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampaları gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Köse (56) idaresinde ki 06 FZ 6788 plakalı tır TEM otoyolu Gümüşova rampalarında aynı istikamete gitmekte olan Atilla Çürük (48) idaresinde ki 06 R 7489 plakalı taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü Ahmet Köse aracının şoför mahalinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekici yardımı ile çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 05:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malcolm X vefatının 54. yılında New York'ta anıldı
    1. Malcolm X vefatının 54. yılında New..
    2. TEM Otoyolunda feci kaza taş yüklü..
    3. Endonezya Büyükelçiliğine atama
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof...
    5. Başkentte seyir halindeki otomobil yandı
    6. Düzceli öğrencilerDüzce..
    7. Avustralya’da 6 kişiyi öldüren araçlı..
    8. ABD'nin 200 askeri bir süre daha..
    9. Muhalefet "yardımları" beyaz giyerek..
    10. İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini..
    11. İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini..
    12. İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini..
    13. Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den..
    14. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    15. Pompeo ile Guterres Yemen ve..
    16. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu..
    17. Fernando Muslera: VAR olsaydı turu biz..
    18. Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu..
    19. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    20. Victor Moses'den maç sonu yorumu:..
    21. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    22. Kayınvalidesini av tüfeğiyle vurdu
    23. Fatih Terim: "Avrupa’ya daha güçlü..
    24. İsmail Erdem CHP standını ziyaret etti
    25. Ataşehir’de büyük buluşma; AK Parti -..
    26. İşte Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar
    27. Maçın ardından
    28. Cezaevi firarisi kadın Seydişehir’de..
    29. Aydın'da otomobille traktör çarpıştı:..
    30. Başkentte "Piston" operasyonu
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi