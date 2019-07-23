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TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

İstanbul’un Tuzla ilçesi TEM otoyolu İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride meydana gelen kazada bir vatandaş feci bir şekilde yaşamını yitirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 06:48
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

İstanbul’un Tuzla ilçesi TEM otoyolu İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride meydana gelen kazada bir vatandaş feci bir şekilde yaşamını yitirdi.



Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı


İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride saat 02.45’de meydana gelen kazada TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 64 AZ 937 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Feci bir şekilde yaşamını yitiren vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliği parmak izinden tespit edilecek. TIR’ın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik alırken trafik bir süre çift şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Cansız bedenin parçalarının toplanmasının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte trafik tekrardan normale döndü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 06:48
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