TEM Otoyolu'nda çift katlı otobüs yandı! Trafik kilitlendi TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde çift katlı bir özel halk otobüsünde çıkan yangın nedeniyle, olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Ayrıntılar geliyor...

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