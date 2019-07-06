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TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Gümüşova mevkisinde çizgi çalışması yapan araca ardından çarpan tır ardından karşı şeride geçerek 1 yolcu otobüsü, 1 tanker ve 1 otomobile çarptı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:45
TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Gümüşova mevkisinde çizgi çalışması yapan araca ardından çarpan tır ardından karşı şeride geçerek 1 yolcu otobüsü, 1 tanker ve 1 otomobile çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mustafa Topçu idaresindeki 14 KG 830 plakalı tır ilk önce yol kenarında çizgi çalışması yapan Karayolları’na ait Bilal Coşkun idaresindeki 34 TL 4530 plakalı kamyonete çarptı. Ardından kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek İstanbul istikametine gitmekte olan Bahattin Altıntop idaresindeki 17 AAB 271 plakalı otomobile, sonra Halim Kaynarcı idaresindeki 34 DF 8869 plakalı yolcu otobüsüne ve İbrahim Kalander idaresindeki 34 AJE 755 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile tamirden dönen boş yolcu otobüsü ile tanker yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otobüs sürücüsü Halim Kaynarca olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Bahattin Altıntop, Birgül Altıntop, Miray Enes Altıntop ve tır sürücüsü Mustafa Topçu, otobüste bulunan Osman Özben, tanker sürücüsü İbrahim Kalender yaralandı.



Olay yerine Sakarya ve Düzce’den gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


Kaza nedeniyle kapanan yol kısmen trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:45
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